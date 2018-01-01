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مؤسس ” سناب شات ” ينفق 4 ملايين دولار على حفل رأس السنة

مؤسس ” سناب شات ” ينفق 4 ملايين دولار على حفل رأس السنة
واشنطن(صدى):

أنفق إيفان سبيغل، مؤسس تطبيق ” سناب شات ” ، 4 ملايين دولار، لإقامة حفل رأس السنة في لوس أنجلوس، حيث أقام سبيغل الحفل في مجمع ” إل أيه لايف ” ، وهو مجمع ترفيهي ضخم بلوس أنجلوس، يحتوي على عدد من المطاعم والمسارح.

وأجر صاحب التطبيق الشهير ” مسرح مايكروسوفت ” وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع.

وخططت ” سناب شات ” الحفلة منذ شهور، ودعت 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفين ” سناب شات ” في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف ” دريك ” الحفل بعرض خاص.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6308 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللي معه قرش محيره يشتري حمام ويطيره

[ عدد التعليقات: 40909 ] نشر منذ 47 دقيقة

طز فيهم وفي احتفالهم الجهنمي ,,

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