مؤسس ” سناب شات ” ينفق 4 ملايين دولار على حفل رأس السنة

واشنطن(صدى):

أنفق إيفان سبيغل، مؤسس تطبيق ” سناب شات ” ، 4 ملايين دولار، لإقامة حفل رأس السنة في لوس أنجلوس، حيث أقام سبيغل الحفل في مجمع ” إل أيه لايف ” ، وهو مجمع ترفيهي ضخم بلوس أنجلوس، يحتوي على عدد من المطاعم والمسارح.

وأجر صاحب التطبيق الشهير ” مسرح مايكروسوفت ” وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع.

وخططت ” سناب شات ” الحفلة منذ شهور، ودعت 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفين ” سناب شات ” في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف ” دريك ” الحفل بعرض خاص.