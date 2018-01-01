مؤسس ” سناب شات ” ينفق 4 ملايين دولار على حفل رأس السنة
أنفق إيفان سبيغل، مؤسس تطبيق ” سناب شات ” ، 4 ملايين دولار، لإقامة حفل رأس السنة في لوس أنجلوس، حيث أقام سبيغل الحفل في مجمع ” إل أيه لايف ” ، وهو مجمع ترفيهي ضخم بلوس أنجلوس، يحتوي على عدد من المطاعم والمسارح.
وأجر صاحب التطبيق الشهير ” مسرح مايكروسوفت ” وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع.
وخططت ” سناب شات ” الحفلة منذ شهور، ودعت 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفين ” سناب شات ” في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف ” دريك ” الحفل بعرض خاص.
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6308 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي معه قرش محيره يشتري حمام ويطيره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40909 ] نشر منذ 47 دقيقة
طز فيهم وفي احتفالهم الجهنمي ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22714 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 29 دقيقة
يتلذذ الصالحون بقيام الليل أكثر من أهل اللهو في لهوهم .