لاعب فريق برايتون يسجل الهدف الأول في 2018

ماجد محمد(صدى):

احتفل العالم منذ ساعات ببداية عام 2018، وجاء اللاعب أنطوني نوكارت لاعب فريق برايتون الإنجليزي ليسجل أول هدف في عام 2018 وذلك في مرمى بورنموث خلال لقاء الفريقين اليوم في الدوري الإنجليزي، على ملعب أميكس معقل فريق برايتون.

وكان نوكارت سجل الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة الـ5 من عمر الشوط الأول خلال لقاء فريقه ضد بورنموث في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ويحتل برايتون في المركز الـ12 بالدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة قبل مواجهته لفريق بورنموث ، بينما يتواجد بورنموث في المركز 14 برصيد 20 نقطة .