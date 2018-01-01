بالفيديو.. سائق يطير بسيارته فوق أخرى

واشنطن(صدى):

انطلق قائد سيارة رباعية الدفع بأقصى سرعة عبر الطريق، ثم طار فوق سيارة كانت تسير بطول الطريق، وذلك بمحطة وقود في ولاية الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أدهش السائق الأمريكي.

والتقط الأمريكي روب بريلبك، هذا الفيديو عبر كاميرا سيارته أثناء توقفه في محطة وقود بولاية الينوي، يوم 23 ديسمبر الماضي، وبثه على صفحته على موقع ” يوتيوب ” ، مؤكدا أن الحادث جرس إنذار لينتبه قادة السيارات لما يقومون به.

وقال” بريلبك ” ، ” رأيت السيارة التي تقف أمامي وهي تطير، هذا أمر لا يصدق”، ويضيف شاهد الحادث ” كنت متوقفا لتموين سيارتي في محطة وقود على الطريق، عندما شاهدت السيارة رباعية الدفع التي تقف أمامي، وقد تحركت بسرعة رهيبة عابرة الطريق، وظننت أنها ستصطدم بسيارة كانت تعبر أمامها، لكن ويا للعجب، طارت فوق السيارة إلى الجانب الآخر ” .

وأضاف ” بريلبك ” ، ” أن باب السيارة كان مفتوحا عندما تحركت بسرعة، متابعًا ” لا أدري ماذا فعل ذلك السائق، بالتأكيد كان يضغط دواسة السرعة بلا هوادة، لقد نجا من تصادم مروع ” .

