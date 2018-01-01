تفاصيل جديدة حول واقعة وضع سيدة مولودها بممر مستشفى المسارحة
قال شقيق المواطنة التي وضعت مولودها في ممر مستشفى أحد المسارحة العام وأمام المراجعين، إن لجنة حضرت في اليوم التالي للحادثة إلى المستشفى وحققت معهم ثم أحيلت القضية إلى الشرطة.
وأضاف المواطن، أن الطبيب الذي اتهمهم بالتعدي عليه أثناء المشاجرة معه تنازل عن حقه الخاص في محضر الواقعة.
وكانت سيدة قد وضعت في ممر المستشفى أمام المراجعين، واتهم ذووها أحد الأطباء برفض التعامل مع الحالة، ودخل شقيقها في مشاجرة مع الطبيب وصلت للتشابك بالأيدي، قبل أن تحضر الجهات الأمنية للموقع، وتحيلهما لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24802 ] نشر منذ 3 ساعات
بغض النظر عن كل شي
ياعزيزي الطبيب
أمامك حالة طارئه
وشو له تسوي فلم😡