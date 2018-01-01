” كفى ” تستنفر طاقاتها للحد من انتشار الكبتاجون أيام الاختبارات

نايف السالم(صدى):

جددت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة تحذيراتها لطلاب وطالبات المدارس من تجار الكبتاجون والذين ينشطون أيام الاختبارات ويروجون اشاعة أنها تعين الطلاب على الفهم والنجاح.

من جهته قال مدير عام جمعية “ كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ : ” إن الدولة -أيدها الله- ساهرة على أمن الوطن والمواطن ووزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظه الله- بترت كل الأيادي التي تسعى للعبث بأرواح أبنائنا وبناتنا ”.

وأضاف: على جميع أبناء هذه البلاد التلاحم والوقوف صفا واحدا لمجابهة مروجي السموم لعدم تمكينهم من العبث بأفكار أبنائنا وبناتنا وعلى أولياء الأمور في المقام الأول أن يتيقظوا لمؤامراتهم بأن يكونوا قريبين من أبنائهم لتوجيههم التوجيه السليم وتحذيرهم من خطر هؤلاء المروجين وهذه الحبوب التي تأتي نتائجها عكسية وتحول الآلاف من الطلاب إلى مدمنين في نهاية المطاف.

هذا وقد دأبت جمعية كفى بفروعها المنتشرة في منطقة مكة على اقامة حملات توعية خلال فترة الاختبارات لطلاب وطالبات المدارس بمراحلها الثانوية والمتوسطة والابتدائية، عبر فريق توعوي يتوجه إلى المدارس و المنتزهات وأماكن تجمع الشباب لنصحهم وتحصينهم من هذه الآفات .