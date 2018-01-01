أمانة الشرقية تقيم مهرجان تراثي بالدمام الأربعاء المقبل

خالد الضبيبي(صدى):

تستعد أمانة الشرقية لإقامة مهرجان ” ليالي شرقية ” بالمنطقة ، بمشاركة 18 فرقة تراثية شعبية عربية ، يوم الأربعاء الموافق 23-4-1439 هـ ، حيث تستمر لمدة 12 يوم ، وذلك في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام .

وأعلن الحساب الرسمي للأمانة عن الفعاليات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أمانة الشرقية تكشف عن إقامة مهلاجان ليالي شرقية بمشاركة 18 فرقة تراثية شعبية عربية و120 عرض ترفيهي ” .

وينقسم المهرجان إلى أربعة أقسام تتمثل في ليالي عربية بمشاركة جمهورية مصر العربية ، واليمن ، و سوريا ولبنان بالإضافة إلى المغرب والأردن وفلسطين .