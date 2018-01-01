  • الإثنين 1

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمانة الشرقية تقيم مهرجان تراثي بالدمام الأربعاء المقبل

أمانة الشرقية تقيم مهرجان تراثي بالدمام الأربعاء المقبل

أمانة الشرقية تقيم مهرجان تراثي بالدمام الأربعاء المقبل
خالد الضبيبي(صدى):

تستعد أمانة الشرقية لإقامة مهرجان ” ليالي شرقية ” بالمنطقة ، بمشاركة 18 فرقة تراثية شعبية عربية ، يوم الأربعاء الموافق 23-4-1439 هـ ، حيث تستمر لمدة 12 يوم ، وذلك في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام .

وأعلن الحساب الرسمي للأمانة عن الفعاليات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أمانة الشرقية تكشف عن إقامة مهلاجان ليالي شرقية بمشاركة 18 فرقة تراثية شعبية عربية و120 عرض ترفيهي ” .

وينقسم المهرجان إلى أربعة أقسام تتمثل في ليالي عربية بمشاركة جمهورية مصر العربية ، واليمن ، و سوريا ولبنان بالإضافة إلى المغرب والأردن وفلسطين .


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *