أمانة الشرقية تقيم مهرجان تراثي بالدمام الأربعاء المقبل
تستعد أمانة الشرقية لإقامة مهرجان ” ليالي شرقية ” بالمنطقة ، بمشاركة 18 فرقة تراثية شعبية عربية ، يوم الأربعاء الموافق 23-4-1439 هـ ، حيث تستمر لمدة 12 يوم ، وذلك في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام .
وأعلن الحساب الرسمي للأمانة عن الفعاليات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أمانة الشرقية تكشف عن إقامة مهلاجان ليالي شرقية بمشاركة 18 فرقة تراثية شعبية عربية و120 عرض ترفيهي ” .
وينقسم المهرجان إلى أربعة أقسام تتمثل في ليالي عربية بمشاركة جمهورية مصر العربية ، واليمن ، و سوريا ولبنان بالإضافة إلى المغرب والأردن وفلسطين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 10 دقائق
ليتكم تئجلونه أسبوع بعد
علشان أكون متواجد ف المنطقةالشرقية
ودي أحضر😐