بورشة 718 كايمان وبوكستر GTS يظهران في صور جديدة

حتى تطلق بورشة نسخة GT4 الجديدة من موديلات 718، فإن GTS الجدية ستظل النسخة التي عليها الاضواء من طرازي بوكستر وكايمان, وكشفت بورشة عن صور جديدة لنسخ GTS من سياراتها الرياضية بمحرك وسطي لتعطينا صورة أفضل حول الاختلافات بينهما وبين موديلات S القياسية.

وقد طورت بورشة محرك السيارة رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني مع مداخل هواء مطورة وشاحن توربيني محدث واضافات تزيد من الضغط وتصل قوة السيارة الى 361 حصان بزيادة 15 حصان عن 718 S القياسية بينما عزم الدوران يبلغ 430 نيوتن متر مع ناقل حركة PDK ثنائي القابض الاختياري و420 نيوتن متر مع الناقل المانيوال من 6 سرعات.

وستأتي موديلات 718 GTS بباقة Sports Chrono بصورة قياسية ومع الناقل PDK فالسيارة يمكنها التسارع في 4.1 ثانية بتحسن 0.1 ثانية عن نسخ S بينما النسخة المانيوال تتسارع في 4.6 ثانية كما في السابق والسرعة القصوى لكلا النسختين 290 كمساعة. كما أن شاسيه 718 GTS أقل في الارتفاع 10 مم من نسخ S مع نظام ادارة التعليق النشط بصورة قياسية.

كما يتوفر لها نظام تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق مع نظام لتوزيع عزم الدوران ومكابح صلبة قياس 330 مم في الأمام و299 مم في الخلف مع مخارج عادم رياضية سوداء قياسية. وقد فتحت بورشة باب الحجز على السيارات الجديدة 718 GTS في أوروبا مع بدء مبيعاتها في الولايات المتحدة في مارس القادم.