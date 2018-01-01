أمين الجوف يتفقد جاهزية مقر مهرجان الزيتون

علي العنزي(صدى):

تفقد أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لمهرجان الزيتون بالجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ، مقر المهرجان الذي سيقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا .

وتجول القحطاني بمقر المهرجان الذي ينطلق في الـ 23 من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام ، مطلعا على جاهزية المواقع واحتياجاتها ، ووجه رؤساء اللجان العاملة بتجهيز المواقع وتفقد احتياجاتها استعداد للمهرجان، خاصة معرض الزيتون، وكذلك صالات المعارض.

وأكد القحطاني، على أن مهرجان الزيتون يعد الحدث الأضخم بالمنطقة فهو يحمل هويتها التي عرفت بها، ويسوق لمنتج يعود بجدوى اقتصادية على المنطقة ويحمل مستقبلا واعدا وبيئة خصبة للاستثمار، وهذا يتطلب مزيداً من الجهود ليظهر المهرجان وفق تطلعات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه اللذين يوليان المهرجان اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة للاستعدادات.