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بالفيديو.. عامل نظافة يقيم الليل في الشارع

بالفيديو.. عامل نظافة يقيم الليل في الشارع
عادل الحربي(صدى):

نشر الشيخ محمد العريفي مقطع فيديو أظهر عامل نظافة يقيم الليل قبل الفجر بحوالي ساعة، وعلق عليه قائلا ” قال صاحبي ،مررت بسيارتي الساعة 4 ليلا قبل أذان الفجر بساعة فرأيت عامل النظافة قائما يصلي الليل .. فصورته “.

وأضاف: ” كم من مجهول في الأرض معلوم في السماء “.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع وقد لاقى إعجابا كثيرا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 29 دقيقة

*ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺄﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻚ! ﻭﺗﺮﺩ ” ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ” ﻻ ﺗﺮﺩ ﺑﺈﻧﻜﺴﺎﺭ. ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻟﻢ*

*إﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻠّﻪ ، ﻭﺍﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺤﻤد*

*ﻗﻞ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ﻭَﺃﻧﺖ ﻣﺒﺘﺴﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺑﻬﺎ .. إﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.. ﺍﻟﺤﻤﺪُﻟﻠّﻪ ﺣﻤﺪﺍً ﺗﺴﺘﻄﻴﺐّ ﺑﻪِ ﺟِﺮﺍﺣُﻨﺎ ﻭﺑِﻬﺎ ﻳﻐﺪﻭ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩُ ﻏﻨﻴﺎ*

*لو أني حمدت الله{ دهراً }.. ماوفيته جزءاً من النعم.. الحمد لله رب العالمين* ✍

🌼 *مساء الحامدين الشاكرين* 🌼

[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 22 دقيقة

هنيا له وقفته بين يدي الله وسحقا لكل إخواني لم يعلن تبرئه من جماعة الإخوان وضالا بوقا ناعقا مدافعا عنهم ظاهره سلفي وباطنه إخواني

[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 14 دقيقة

وبعض العرب من بعيد يلمع / وليامن طل شينه شيفته تغم

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