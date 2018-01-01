بالفيديو.. عامل نظافة يقيم الليل في الشارع

عادل الحربي(صدى):

نشر الشيخ محمد العريفي مقطع فيديو أظهر عامل نظافة يقيم الليل قبل الفجر بحوالي ساعة، وعلق عليه قائلا ” قال صاحبي ،مررت بسيارتي الساعة 4 ليلا قبل أذان الفجر بساعة فرأيت عامل النظافة قائما يصلي الليل .. فصورته “.

وأضاف: ” كم من مجهول في الأرض معلوم في السماء “.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع وقد لاقى إعجابا كثيرا.