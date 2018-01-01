بالفيديو.. عامل نظافة يقيم الليل في الشارع
نشر الشيخ محمد العريفي مقطع فيديو أظهر عامل نظافة يقيم الليل قبل الفجر بحوالي ساعة، وعلق عليه قائلا ” قال صاحبي ،مررت بسيارتي الساعة 4 ليلا قبل أذان الفجر بساعة فرأيت عامل النظافة قائما يصلي الليل .. فصورته “.
وأضاف: ” كم من مجهول في الأرض معلوم في السماء “.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع وقد لاقى إعجابا كثيرا.
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قال صاحبي:
مررتُ بسيارتي س4 ليلاً قبل أذان الفجر بساعة
فرأيت عامل النظافة قائماً يصلي الليل
فصورته
كم من مجهول في الأرض معلومٌ في السماء
. pic.twitter.com/xsHYheT5IX
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 1, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 29 دقيقة
*ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺄﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻚ! ﻭﺗﺮﺩ ” ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ” ﻻ ﺗﺮﺩ ﺑﺈﻧﻜﺴﺎﺭ. ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻟﻢ*
*إﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻠّﻪ ، ﻭﺍﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺤﻤد*
*ﻗﻞ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ﻭَﺃﻧﺖ ﻣﺒﺘﺴﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺑﻬﺎ .. إﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.. ﺍﻟﺤﻤﺪُﻟﻠّﻪ ﺣﻤﺪﺍً ﺗﺴﺘﻄﻴﺐّ ﺑﻪِ ﺟِﺮﺍﺣُﻨﺎ ﻭﺑِﻬﺎ ﻳﻐﺪﻭ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩُ ﻏﻨﻴﺎ*
*لو أني حمدت الله{ دهراً }.. ماوفيته جزءاً من النعم.. الحمد لله رب العالمين* ✍
🌼 *مساء الحامدين الشاكرين* 🌼
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 22 دقيقة
هنيا له وقفته بين يدي الله وسحقا لكل إخواني لم يعلن تبرئه من جماعة الإخوان وضالا بوقا ناعقا مدافعا عنهم ظاهره سلفي وباطنه إخواني
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 14 دقيقة
وبعض العرب من بعيد يلمع / وليامن طل شينه شيفته تغم