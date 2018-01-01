بالفيديو.. رقص مثير لمريم حسين وسط الشباب باحتفال رأس السنة

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة مريم حسين لموجة من السجرية والانتقاد ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص وسط الشباب في نادي بأحتفال رأس السنة.

وظهرت مريم في مقطع فيديو متداول وهي ترتدي جمبسوت مظرز وضيق ، وترقص على انغام أغنية اجنبية وسط الشباب .