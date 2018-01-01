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بالفيديو.. رقص مثير لمريم حسين وسط الشباب باحتفال رأس السنة

بالفيديو.. رقص مثير لمريم حسين وسط الشباب باحتفال رأس السنة
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة مريم حسين لموجة من السجرية والانتقاد ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص وسط الشباب في نادي بأحتفال رأس السنة.

وظهرت مريم في مقطع فيديو متداول وهي ترتدي جمبسوت مظرز وضيق ، وترقص على انغام أغنية اجنبية وسط الشباب .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يهديك ويصلحك

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 1 ساعة

بكره يتزوجها مليونير ديوث وكل ساقط وله لاقط .

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