بالفيديو.. رقص مثير لمريم حسين وسط الشباب باحتفال رأس السنة
تعرضت الفنانة مريم حسين لموجة من السجرية والانتقاد ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص وسط الشباب في نادي بأحتفال رأس السنة.
وظهرت مريم في مقطع فيديو متداول وهي ترتدي جمبسوت مظرز وضيق ، وترقص على انغام أغنية اجنبية وسط الشباب .
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فهد[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديك ويصلحك
زائر[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 1 ساعة
بكره يتزوجها مليونير ديوث وكل ساقط وله لاقط .