قوات الاحتلال تمنع رفع الآذان بالمسجد الإبراهيمي 645 مرة خلال 2017
أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية يوسف أدعيس، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال منعت رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي خلال عام 2017، 645 مرة.
وأكد ” أدعيس ” أنها قامت بمنع رفع الآذان في المسجد 53 مرة خلال ديسمبر الماضي، منتهكة حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف ومنتقصه من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية.
وطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها ” اليونسكو ” بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي، محذرًا من خطورة التصاعد في الانتهاكات على المواقع الدينية والآثرية في مدينة الخليل لبسط السيطرة الاحتلالية عليها.
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