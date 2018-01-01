قوات الاحتلال تمنع رفع الآذان بالمسجد الإبراهيمي 645 مرة خلال 2017

القدس المحتلة(صدى):

أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية يوسف أدعيس، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال منعت رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي خلال عام 2017، 645 مرة.

وأكد ” أدعيس ” أنها قامت بمنع رفع الآذان في المسجد 53 مرة خلال ديسمبر الماضي، منتهكة حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف ومنتقصه من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية.

وطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها ” اليونسكو ” بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي، محذرًا من خطورة التصاعد في الانتهاكات على المواقع الدينية والآثرية في مدينة الخليل لبسط السيطرة الاحتلالية عليها.