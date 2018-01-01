بالصور.. المتظاهرون يصبون غضبهم على البنوك بإيران

طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون في إيران، احتجاجاتهم وتظاهراتهم في كافة المدن الإيرانية؛ اعتراضاُ على السياسات الحكومية وفساد نظام الملالي، لليوم الخامس على التوالي.

ووصلت حدة التظاهرات، إلى حرق المتظاهرين للبنوك، حيث انتشرت صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتراق بنك صادرات إيران، إضافة إلى بنوك ومنشآت أخرى.

من جانبها، تحشد السلطات الأمنية عناصر الحرس الثوري وقوات ” الباسيج ” لمواجهة حركة الاحتجاجات الكبرى، وقد سقط إلى الآن أكثر من 12 قتيلاً في المظاهرات، ومئات المصابين.

يذكر أن البنك المركزي الإيراني قد أصدر، تعميمًا لكل المصارف العاملة في البلاد، بالامتناع عن صرف مبالغ كبيرة للمودعين.