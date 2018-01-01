بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يحاصر حي الثورة والشهداء والعزيزية في الأحواز
ذكر أمجد طه، الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يحدث الآن: نقل دبابات إلى مدينة شيراز. الحرس الثوري الإيراني يحاصر حي الثورة والشهداء والعزيزية في الأحواز “.
وأضاف ” الحرس الثوري الإيراني يعترف بمقتل 12من أصل 120قتيل وجريح “.
عاجل #يحدث_الان_في_ايران نقل دبابات إلى مدينة #شيراز .
الحرس الثوري الإيراني يحاصر حي الثورة والشهداء والعزيزية في الأحواز ويعترف بمقتل 12من أصل 120قتيل وجريح.#امجد_طه pic.twitter.com/MaAcigSuD1
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) 1 January 2018
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