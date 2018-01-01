بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يحاصر حي الثورة والشهداء والعزيزية في الأحواز

طهران(صدى):

ذكر أمجد طه، الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يحدث الآن: نقل دبابات إلى مدينة شيراز. الحرس الثوري الإيراني يحاصر حي الثورة والشهداء والعزيزية في الأحواز “.

وأضاف ” الحرس الثوري الإيراني يعترف بمقتل 12من أصل 120قتيل وجريح “.