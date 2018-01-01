مستشفى الملك فيصل يطلق أول موقع إلكتروني يعنى بسلامة المسافرين العرب

سعيد العجل(صدى):

قامت مجموعة من اطباء الأسرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإنشاء موقعاً الكترونياً تحت اسم ” بالسلامة ” وهو يعنى بالتوعية الصحية للمسافرين العرب.

وأشار رئيس المشروع الدكتور خالد بن عبدالله العبدالجبار إلى أن فكرة المشروع قائمة على اهمية زيادة الوعي الصحي لدى المسافرين لتجنب الكثير من الأمراض التي قد يتعرضون لها اثناء السفر، وذلك بعد قيامه مع اعضاء فريقه بدراسات مسحية دلت نتائجها على قلة معرفة المسافرين ونقص الوعي الصحي لديهم بطرق الوقاية من الأمراض، مؤكداً ان موقع (بالسلامة) هو المرجع العربي الأول الذي يوفر معلومات علمية موثقة عن الاجراءات الوقائية من الأمراض لأكثر من 200 دولة حول العالم، ويقدم معلومات تعريفية عن كل وجهة ويوضح التطعيمات المطلوبة والتعليمات الخاصة بالتغذية الصحية وطرق تجنب المخاطر والمواصلات الآمنة، كما يقدم الموقع الكثير من النصائح والتوجيهات عن الأدوية الضرورية اثناء السفر وتعليمات الحصول على الفحص الطبي بعد العودة من السفر بالإضافة الى العديد من المواضيع العلمية عن الأمراض المنتشرة عالمياً.

من جهة اخرى اكدت عضو فريق المشروع الدكتورة لينه الأحمري على انه من الأولى للمسافرين الاطلاع على المعلومات والاجراءات الوقائية البسيطة لتجنب الكثير من الأمراض وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، وتطرقت مسؤولة المحتوى العلمي للموقع الدكتورة ريم حمادة للناحية الاقتصادية بقولها ان تكلفة العلاج للكثير من الأمراض اثناء السفر ربما تكون مرتفعة، كالأمراض المعدية المنقولة من البلدان النامية مما يسبب استنزافاً عالياً للموارد البشرية والمادية.

وفي ختام تصريحه دعا الدكتور العبدالجبار الجمهور للدخول على الموقع عبر الرابط الالكتروني www.BeAlsalama.com مرحباً بأي مقترحات لإثراء الموقع بكل ما هو مفيد.