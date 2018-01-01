بالفيديو.. حليمة بولند ترفض الإفصاح عن اسم زوجها
رفضت الإعلامية حليمة بولند، الكشف عن اسم زوجها، بعد أن ترددت في إجابة سؤال الإعلامي صالح الراشد خلال حلولها ضيفة في برنامجه ” سولو ذا وان “.
وأجابت حليمة على المذيع حيث سألها عن حالتها الأجتماعية ” متزوجة ” وقالتها وهي مترددة من الافصاح عن زواجها السري، فيما رفضت الكشف عن اسم زوجها قائلة ” غير الموضوع “.
وعندما سألها المذيع عن عمرها قالت حليمة ” أنا في الثلاثينات .. لكن روحي في الـ 17 “.
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#حليمة_بولند في برنامج #صولو_ذا_ون . . الحساب برعاية @usabeautystore 💖 خلي شعرج وحافظي عليه صحي وعدليه ولبسي بواريكهم كشخي فيها وغيري ستايلج من غير ماتعبين شعرج😋💖 @usabeautystore @usabeautystore . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 48 دقيقة
متزوجة من واحد أسمه
أوهام بن عالم الضياع🤗🤗🤗🤗🤗
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 43 دقيقة
مولازم تقولي ماعلينا منكم😁☺
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1980 ] نشر منذ 42 دقيقة
حليمه بولند من مواليد10.12.1980 يعني عمرها 37 سنه ولها المتين هما ماريا والبنت الصغرى اسمها كاميليا واليها أحد تجار الكويت واسمه عبدالجليل هذه معلومات بسيطه عن المذيعه حليمه ما اقول الا الله يوفقها في الدنيا والدين والاخره
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1980 ] نشر منذ 39 دقيقة
حليمه بولند من مواليد10.12.1980 يعني عمرها 37 سنه ولها ابنتين هما ماريا والبنت الصغرى اسمها كاميليا واليها أحد تجار الكويت واسمه عبدالجليل هذه معلومات بسيطه عن المذيعه حليمه ما اقول الا الله يوفقها في الدنيا والدين والاخره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22711 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمد لله على نعمه العقل
بنت النور[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 37 دقيقة
😏🤐😏🤐
رااايق[ عدد التعليقات: 3275 ] نشر منذ 21 دقيقة
كثر منها بالثلاثينات يا أم الخمسينات شد ومط وتنفخ وعمليات ** أهم شي ** روحي 17 ههههههههههه