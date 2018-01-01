بالفيديو.. حليمة بولند ترفض الإفصاح عن اسم زوجها

نورة الشهري(صدى):

رفضت الإعلامية حليمة بولند، الكشف عن اسم زوجها، بعد أن ترددت في إجابة سؤال الإعلامي صالح الراشد خلال حلولها ضيفة في برنامجه ” سولو ذا وان “.

وأجابت حليمة على المذيع حيث سألها عن حالتها الأجتماعية ” متزوجة ” وقالتها وهي مترددة من الافصاح عن زواجها السري، فيما رفضت الكشف عن اسم زوجها قائلة ” غير الموضوع “.

وعندما سألها المذيع عن عمرها قالت حليمة ” أنا في الثلاثينات .. لكن روحي في الـ 17 “.