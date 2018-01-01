بالصور.. الصحة تُطبق أجهزة الصاعق الكهربائي للقلب AED داخل ديوان الوزارة

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الصحة اليوم الإثنين وبحضور معالي وزير الصحة د / توفيق الربيعة مبادرة لتدريب منسوبيها حول كيفية إستخدام أجهزة صاعق القلب الكهربائي والتي تم توفيرها داخل ممرات ديوان الوزارة وذلك للتعامل السريع مع حالات السكتة القلبية المفاجئة.

أشتملت المبادرة على إجراء تجربة فرضية لتوقف قلب أحد الموظفين يتم فيها إستدعاء فريق الإستجابة السريعه وإستخدام الجهاز وعمل الإنعاش القلبي للمصاب.

وقالت الصحة أن فعاليات المبادرة ستستمر لمدة ٤ أيام حيث تسعى مستقبلاً إلى نشر هذه الثقافة في كل التجمعات البشرية مستقبلاً في المدارس، الاسواق والمطارات لافتةً أن هذا الجهاز مصمم ليستخدم من قبل العامة ولا يتطلب خلفية طبية لإنقاذ الحياة .

تحدر الإشارة أن الصحة أطلقت مؤخراً وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة مبادرة بمسمى ( مكة مدينة القلب الآمن ) والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تدريب (5000) شخص من غير العاملين في القطاع الصحي للتعامل مع ومواجهة الأزمات القلبية المفاجئة خارج المنشآت الصحية حيث كانت البداية داخل الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة به لخدمة المعتمرين والحجاج وزوار البيت الحرام على مدار العام.

