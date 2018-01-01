“ البيئة ” : اكتمال تخصيص إجراءات منتزه السهل الوطني في القصيم

سعيد العجل(صدى):

كشف مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع عن انتهاء وزارة البيئة والمياه والزراعة من تخصيص أرض بمساحة ٣٥ مليون م٢ ليكون ثالث منتزه وطني في منطقة القصيم.

وبيّن أن الموقع تم اختياره ليكون بيئة متكاملة للاستفادة منها كمتنزه وطني بيئي، وذلك لتوفر عوامل النجاح للموقع الذي يمتاز بتنوع التضاريس ووجود جبال ونفود وأودية.

كما أوضح أن منتزه السهل الوطني الذي سيكون في شعيب السهل شرق بلدة قبة شمال منطقة القصيم، والذي وجه سمو أمير المنطقة بالعمل علي طرحه كفرصة استثمارية بالمنطقة، سيبدأ العمل بدراسة تضاريسه وأوجه الاستفادة منه عن طريق شركة متخصصة بإعداد الدراسات الفنية في المنتزهات الوطنية خاصة (السفاري) البرية لمعرفة مقومات وإمكانيات الموقع ومميزاته وعمل الكراسات والشروط، وبعد ذلك سيطرح للاسثتمارللقطاع الخاص.

وأكد الصوينع أن المشروع سيكون بإذن الله نقلة نوعية في المنتزهات الوطنية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة