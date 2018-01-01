وزير التعليم يوجه بإنشاء وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

نايف السالم(صدى):

أصدر الدكتور محمد بن أحمد العيسى، وزير التعليم، تعليماته للجامعات بدراسة إنشاء وكالة بمسمى ” وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ” وترشيح إحدى عوضات هيئة التدريس لتكليفها بعمل وكيلة الجامعة لشئون الطالبات.

وأشار الوزير، في توجيه إلى الجامعات، إلى أن المرأة السعودية تشكل ما يزيد على نصف عدد الخريجين من الجامعات مما يتطلب الاستفادة من هذه الفئة من مجتمعنا الاستفادة الكاملة في الإدارة والإشراف في الجامعات وخاصة فيما له علاقة بشؤون الطالبات .

من جانبها، أكدت اللجنة المؤقتة المكلفه بأعمال مجلس التعليم العاليـ تأييدها هذا التوجه الذي سيؤدي إلى اختصار الكثير من الاجراءات الإدارية، ويسهم في تحديد مهام وكالة شؤون الطالبات المقترحة بشكل واضح يمنع التقاطع مع مهام وصلاحيات الوكالات الأخرى بالجامعة، وييسر للطالبات مباشرة شؤونهن، ومعالجة قضاياهن بأسرع وقت ممكن .