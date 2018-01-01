اختراق خدمة العملاء لـ ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

أعلن حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن، عن اختراقه قبل قليل، وقدرتهم على استعادته مرة أخرى.

وقدم الحساب الرسمي لخدمة العملاء عبر تويتر باعتذار رسمي لعملائه، حول رد غير لائق حدث أثناء عملية الاختراق.

وقال الحساب ” نقدم اعتذارنا للعملاء عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرض الحساب للاختراق “.

وأكد أنه سيتم معرفة كافة التفاصيل حيال المخترق، وكيف تتم عملية الاختراق، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.