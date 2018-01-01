اختراق خدمة العملاء لـ ” حساب المواطن “
أعلن حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن، عن اختراقه قبل قليل، وقدرتهم على استعادته مرة أخرى.
وقدم الحساب الرسمي لخدمة العملاء عبر تويتر باعتذار رسمي لعملائه، حول رد غير لائق حدث أثناء عملية الاختراق.
وقال الحساب ” نقدم اعتذارنا للعملاء عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرض الحساب للاختراق “.
وأكد أنه سيتم معرفة كافة التفاصيل حيال المخترق، وكيف تتم عملية الاختراق، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههجهههههههه
بدري بدري
ع الاختراق
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 32 دقيقة
زي السجلات الورق مافي ضمان ومضمون ومن فات قديمه تاه ومن لا ماضي له لا حاضر له وتقليد الأعمى يضر