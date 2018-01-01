بالصور.. البيئة ترفع أكثر من ٣٠ ألف متر مكعب من مياه وادي الأديرع السطحية

سعيد العجل(صدى):

أتمت وزارة البيئه والمياه والزراعة رفع أكثر من ٣٠ ألف م٣ من المياه السطحية من وادي الأديرع خلال أسبوعين من بدء العمل في المرحلة الأولى من الحلول العاجلة لمعالجة وادي الأديرع.

وقال مدير الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة حائل خالد الجمعان، إن الوزارة نفذت عمليات الرفع من خلال تنفيذ ثلاث نقاط تجميع وسحب للمياه في المواقع المستهدفة التي بدأتها الوزارة يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٣/٣٠هـ.

وأضاف الجمعان أن الوزارة قامت أيضا بتنفيذ قناة لتسهيل مرور المياه من سطح الوادي، وتم الانتهاء من أكثر من 2 كم حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا العمل سيساهم بإذن الله بالتخلص من ظهور الحشائش والاشجار في الوادي.

وكشف الجمعان أن الوزارة ستستمر بتطبيق الحلول العاجلة حتى بدء تطبيق الحلول متوسطة وطويلة الأجل بناء على الدراسة التي ستنفذ من قبل مكتب استشاري متخصص.

