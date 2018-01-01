بالفيديو.. شرطة خامنئي تحطم ممتلكات وسيارات المواطنين

طهران(صدى):

اعترفت إيران، اليوم الإثنين، باعتقال 500 فردا من أصل 3000 معتقل منذ بداية الاحتجاجات والمظاهرات في إيران.

وقال أمجد طه، الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” الشرطة التابعة لنظام خامنئي تقوم بتكسير السيارات وتحطيم ممتلكات الناس .. للقول بعدها؛ هذا من عمل المشاركين في مظاهرات إيران وتبرير اعتقال الأبرياء ” .