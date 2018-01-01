استقرار معدلات البطالة بالمملكة.. والإناث تسجل 32.7%

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، استقرار معدل البطالة للمواطنين عند مستواه السابق بنسبة 12.8% خلال الربع الثاني لعام 2017.

وأوضحت الهيئة أن نسبة البطالة للذكور بلغت 7.4% في حين سجلت الإناث نسبة 32.7%، مشيره إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي مقارنة بالربع الثاني من 2017 بنسبة فيه 5.8%.

وأشار الهيئة إلى أن إجمالي المواطنين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية بلغ 1.231.549 فردًا، حيث يمثل الذكور منهم 190.822 فردًا والإناث 1.040.727 فردًا، لافتًا إلى أن الفئة العمرية بين ” 25-29 ” عامًا سجلت اعلى نسبة في البحث عن عمل بنسبة 31.3%.

كما أضافت أن نسبة الباحثين عن عمل الحاملين الشهادة الجامعية بلغت 45.8%، وذلك وفقًا لنشرة سوق العمل للربع الثالث 2017 والتي توفر بيانات ومعلومات شاملة عن سوق العمل في المملكة.