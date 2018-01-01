3 أسباب لتورم الوجه ونصائح لعلاجها

أماني الغامدي(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من تورمات بالوجه حيث يبدو الوجه ممتلئا ومنتفخا، على الرغم من عدم المعاناة من البدانة.

وللإجابة على هذا السؤال قدمت اخصائية علاج طبيعي أن تورمات الوجه قد ترجع إلى الأسباب التالية:

1- احتباس الماء: يتسبب الإفراط في تناول الملح أو السكر في احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى تورم الوجه. لذا ينبغي الإقلال من الملح والسكر قدر الإمكان.

2- حساسية الطعام: تتسبب حساسية أو عدم تحمل أطعمة معينة، مثل الغلوتين أو اللاكتوز، في حدوث خلل بعملية الهضم، مما يؤدي إلى ظهور تورمات بالوجه. لذا ينبغي استشارة الطبيب وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة بحساسية أو عدم تحمل الطعام.

3- تقلبات هرمونية: في حال ظهور تورمات بالوجه قبل أو بعد الدورة الشهرية بقليل، فقد يرجع ذلك إلى تقلبات هرمونية؛ حيث يرتفع خلال هذه الفترة مستوى هرمون البروجستيرون المسؤول عن الإصابة بما يعرف “بالمتلازمة السابقة للحيض”. وفي هذه الحالة ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء.