مفتي مصر يثمن جهود المملكة في خدمة الحرمين

القاهرة(صدى):

عبر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

وقال: إن الواقع يؤيد هذا الدور، ويدحض كل التشكيكات، فالمملكة رائدة هذا الميدان وهي الأقدر والوحيدة التي تدير هذا الملف، وكل من يقول غير ذلك فهو مجافٍ للحقيقة ومكابر في نفس الوقت، فتاريخها قوي وشاهد على خدمة الحرمين، ولا يمكن لأحد أن يقوم مقامها في هذا الصدد.

ووجه الدكتور شوقي علام ـشكره للأمير خالد الفيصل؛ للجهود التي يقوم بها في خدمة البلد الحرام وللمقدسات والمشاعر الإسلامية في هذا البلد الطيب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وثمن الدكتور برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، قائلًا :هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى تكاتف الجهود والتواصل بين العلماء؛ إذ إنه يستهدف النخبة والصفوة من كل دولة من المفكرين وأساتذة الجامعات والمشايخ والمفتين والوزراء وغيرهم.

واختتم مفتي مصر الدكتور شوقي علام ، داعيًا الله أن يوفق المملكة قيادة وشعباً وملكاً إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن ينهض بهذا البلد نحو الرقي والتقدم والازدهار، وأن يحفظ المملكة ومصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.