إيفانكا ترامب تطالب بدعم ثورة إيران.. وتصف المتظاهرين بـ ” الشجعان “

واشنطن(صدى):

أعلنت إيفانكا ترامب، أمس الأحد، تضامنها مع ثورة الشعب الإيراني على النظام المستبد، واصفه المتظاهرين بالشجاعة.

وقالت ” إيفانكا ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيهم إلى التحرر من الطغيان “.

واندلعت الاحتجاجات في المدن الإيرانية على مدار 5 ايام؛ للمطالبة برحيل روحاني وخامنئي، في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، بالإضافة لانتشار الفساد، إلا أن النظام الإيراني يتعامل مع المتظاهرين على أنهم مشيري للشغب والفوضى، وسقط حتى الان 14 قتيلًا من صفوف الشعب.