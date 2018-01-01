بالفيديو.. زفاف عقيل وفرح والأخيرة تصرخ: ” القهوة طاحت على فستاني “

أماني الغامدي(صدى):

احتفل الفنان عقيل الرئيسي والفنانة فرح الهادي، أمس بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من الفنانين والنجمات .

وكانت نشرت فرح الهادي مقطع فيديو تستنجد به بمحبيها ومتابعيها لمساعدتها قائلة ” ساعدوني أنا بروحي متوترة وبموت.. القهوة انكبت على فستاني .. شو بساوي ، خبروني اذا في شركة ولا محل اي شئ يزيلها بسرعة باقي 4 ساعات فقط على حفل الزفاف ” .

وحلت فرح المشكلة الخاصة بفستانها ، حيث ظهرت به في الحفل كالأميرات وأشاد المتابعين بجمالها وروعة الفستان .