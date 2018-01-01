بالفيديو.. زفاف عقيل وفرح والأخيرة تصرخ: ” القهوة طاحت على فستاني “
احتفل الفنان عقيل الرئيسي والفنانة فرح الهادي، أمس بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من الفنانين والنجمات .
وكانت نشرت فرح الهادي مقطع فيديو تستنجد به بمحبيها ومتابعيها لمساعدتها قائلة ” ساعدوني أنا بروحي متوترة وبموت.. القهوة انكبت على فستاني .. شو بساوي ، خبروني اذا في شركة ولا محل اي شئ يزيلها بسرعة باقي 4 ساعات فقط على حفل الزفاف ” .
وحلت فرح المشكلة الخاصة بفستانها ، حيث ظهرت به في الحفل كالأميرات وأشاد المتابعين بجمالها وروعة الفستان .
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صداوي[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 28 دقيقة
متوتره أجل انتي متعوده علي الزواجات في المسلسلات 😂😂😂😂😂
صداوي[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 24 دقيقة
الفستان مستوحى من اللباد حق المفروشات 😂
رااايق[ عدد التعليقات: 3275 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب * مبروك ****