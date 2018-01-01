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بالفيديو.. زفاف عقيل وفرح والأخيرة تصرخ: ” القهوة طاحت على فستاني “

بالفيديو.. زفاف عقيل وفرح والأخيرة تصرخ: ” القهوة طاحت على فستاني “
أماني الغامدي(صدى):

احتفل الفنان عقيل الرئيسي والفنانة فرح الهادي، أمس بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من الفنانين والنجمات .

وكانت نشرت فرح الهادي مقطع فيديو تستنجد به بمحبيها ومتابعيها لمساعدتها قائلة ” ساعدوني أنا بروحي متوترة وبموت.. القهوة انكبت على فستاني .. شو بساوي ، خبروني اذا في شركة ولا محل اي شئ يزيلها بسرعة باقي 4 ساعات فقط على حفل الزفاف ” .

وحلت فرح المشكلة الخاصة بفستانها ، حيث ظهرت به في الحفل كالأميرات وأشاد المتابعين بجمالها وروعة الفستان .

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. اول ظهور للعروس #فرح_الهادي 🌸 . . الحساب برعاية @usabeautystore 💖 خلي شعرج وحافظي عليه صحي وعدليه ولبسي بواريكهم كشخي فيها وغيري ستايلج من غير ماتعبين شعرج😋💖 @usabeautystore @usabeautystore . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند  #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين  #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان  #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد .

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 28 دقيقة

متوتره أجل انتي متعوده علي الزواجات في المسلسلات 😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 24 دقيقة

الفستان مستوحى من اللباد حق المفروشات 😂

[ عدد التعليقات: 3275 ] نشر منذ 19 دقيقة

طيب * مبروك ****

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