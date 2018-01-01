بنوك تتراجع عن تطبيق ضريبة الـ 5% على عقود ” السايبر ” ..وتؤكد: الجدد فقط

علي القحطاني(صدى):

حذف أحد البنوك، اليوم الاثنين، تغريدة له حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقود التمويل العقارية من نوع ” إجارة ” المتغيرة المرتبط بالسايبر، وفرضها على العملاء القدامى.

وأكد البنك في تغريدة جديدة له اليوم أن الضريبة ستحتسب فقط على العملاء الجدد الراغبين في الحصول على قرض عقاري من نوع ” إجارة ” ولن تشمل من حصلوا على تمويل قديم.

وكان أحد البنوك كتب على حسابه الرسمي على ” تويتر ” تغريدة أكد خلالها أن الـ5% قيمة الضريبة المضافة سوف تضاف على عقود التمويل العقارية من نوع ” إجارة ” المتغيرة والمرتبطة بالسايبر، على أن يتم توزيعها على الأقساط الشهرية، كما ستشمل اليمة المتبقية دون الأرباح.

يُذكر أن عدد من البنوك اعلنوا فيما سبق تطبيق الضريبة على رسوم الخدمات البنكية فقط وسيتم تحميلها على العميل، مؤكدين على عدم فرض الضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل.