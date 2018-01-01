بالصور.. الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته اليوم على ملعب تشانتو بمدينة شانغهاي

ماجد محمد(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليوم الاثنين ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي حتى السادس من شهر يناير الجاري؛ استعدادا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2018 بالصين.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريبهم مساء اليوم الاثنين على ملعب ” تشانتو ” تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا. والذي تركز على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية.

ويستكمل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته يوم غد الثلاثاء في حصة مسائية.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي يأتي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2018، إلى جوار منتخبات العراق والأردن وماليزيا.