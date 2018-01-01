بالفيديو.. فأر صغير يعوي كالذئاب ويتغذى على الحيوانات الصغيرة
تداول رواد موقع اليوتيوب مقطع فيديو جديد يعرض معلومات عن نوع مميز من الفئران يسمى فأر الجندب أو الفأر الذئب، إذ أن له سلوك يختلف عن غيره من الفئران.
وبعكس معظم أنواع الفئران فإن الفأر الذئب ليس نباتيًا، بل إنه يتغذى على الفرائس من الحيوانات صغيرة أو حشرات، كما يلاحظ عليه إصدار صوت مرتفع نسبيًا رافعًا رأسه وقدميه الأماميتين فيما يشبه طريقة عواء الذئاب عند اكتمال القمر.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1980 ] نشر منذ 38 دقيقة
وفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد
شرقاوي[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 32 دقيقة
كل واحد يقول هذا الصوت صوت ذيب هو محشش
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 9 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂