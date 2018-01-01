” تعليم مكة ” يمنع جمع الأموال من منسوبي المدارس

نايف السالم(صدى):

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، إدارات المدارس، من عدم جمع أي مبالغ مالية من الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور تحت أي ظرف.

ونصحت الإدارة أولياء الأمور بعدم الموافقة على دفع أي أموال، تحت مسمى منح تبرعات، أو تنفيذ أعمال الصيانة، أو تأمين متطلبات إدارية لإقامة المعارض والمناسبات، وتنسيق الفصول وغيرها.

وجاءت تلك الإجراءات بعد رصد الإدارة لمخالفة أحد المدارس بطلب أحد أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية تحت مسمى التعاون بين المدرسة والمنزل.