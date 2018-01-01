ليلة العيد ببغداد كارثية.. إصابة 200 شخص بسبب الألعاب النارية

بغداد(صدى):

كانت ليلة رأس السنة في بغداد، بمثابة ليلة كارثية؛ لإصابة أكثر من 200 شخص بجروح؛ بسبب سوء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، وعشوائية إطلاق الرصاص الحي احتفالاً بليلة العيد.

من جانبها، أشارت دائرة صحة الرصافة، إلى أنه تم تسجيل 120 إصابة، منهم 20 حالة خطرة تم إدخالها إلى غرفة العمليات.

وصرَح النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من المواطنين ممن أساءوا استخدام المفرقعات والألعاب النارية، التي تسببت بإصابة عدد من المواطنين في منطقة المنصور.