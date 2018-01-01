بالفيديو.. تدمير المتظاهرين لأحد مقرات الحرس الثوري بإيران

طهران(صدى):

بيَن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المتظاهرين في إيران، أثناء اقتحامهم أحد مقرات الحرس الثوري وتمزيقهم صورة آية الله الخميني الأب الروي لنظام الملالي، والمرشد الأعلي لإيران علي خامنئي.

ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية، قد أوضحت، اليوم الإثنين، سيطرة المتظاهرين على أحد مقرات الحرس الثوري في مدينة شاهين شهر بمحافظة أصفهان، و قاموا بطرد قوات الحرس الثوري من هرمزغان وبندر عباس.