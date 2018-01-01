فرض غرامة مالية على شركة اتحاد عذيب للاتصالات ” جو “

علي القحطاني(صدى):

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، على شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لقيام الشركة بتزويد الهيئة بمعلومات مضللة وغير صحيحة بشأن آخر التطورات التي طرأت على نتائج مشاركتها وفوزها بالمزاد الخاص بالترددات للنطاقين (700) و (1800) ميجا هيرتز، الذي نظمته وأشرفت عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تم فرض غرامة مالية مقدارها (40,000) أربعون ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (ب) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات ،وذلك لعدم إعلان الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول” الإلكتروني عن التطورين الجديدين الذين طرأ على الحدث الجوهري المعلن عنه في تاريخ 08/06/2017م.​