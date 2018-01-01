بالصور.. إزالة 2 مليون من التعديات والإحداثيات على طريق بني مالك بأبها

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير، إزالة أكثر من مليونين و100 ألف م2 من التعديات والإحداثيات في عدة مواقع تابعة لمدينة أبها.

وأكد مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات إبراهيم درويش، أنه تم إزالة التعديات التي استحوذت مؤخرًا على طريق بني مالك بالقرب من قوة الطواريء، والمتمثل أغلبها في جدران استنادية وعقوم ترابية وجدران مبنية من الحجارة.

وأوضح أنه تم إزالة 478 ألف م2 شمال القرية الأثرية على طريق الطائف، وإحداثات في طريق الخزن الاستراتيجي شمال مدينة أبها بمساحة تجاوزت 210 ألف م2، بالإضافة إلى تعديات على جانبي طريق جرشا شمال أبها بمساحة 349 ألف م2.

