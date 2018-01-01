بعد حجب مواقع التواصل.. الإعلام الإيراني يواصل التشويش على ثورة الشعب

طهران(صدى):

تواصل وسائل الإعلام الموالية للنظام الإيراني، مسلسل التضليل الإعلامي للتشويش على حقيقة المظاهرات المندلعة في الشوارع الإيرانية منذ ايام وحتى اليوم.

وتداول النشطاء خبرًا تم نشره عبرموقع قناة الميادين التابعة للنظام الإيراني، والذي يزعم انحسار التظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية، متجاهلين تزايد أعداد القتلى المتظاهرين، واستمرار الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي.

وكان النظام الإيراني قام بحجب موقعي ” تليجرام ” ، و ” إنستجرام ” لقطع التواصل بين المتظاهرين، والحد من نشر المعلومات حول ما يدور في الشارع الإيراني.