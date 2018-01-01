بالصور.. أمانة الطائف تزيل 20 ألف طن من المخلفات الصلبة

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت الفرق النظامية بأمانة الطائف من إزالة أكثر من 20 ألف طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، خلال جهود الفرق المجهزة بالعمالة والآليات والمعدات لإزالة المشوهات البصرية والبيئية حول التجمعات السكنية لدعم أعمال النظافة والصحة العامة بالمدينة.

ووجه المهندس محمد بن آل هميل، أمين الطائف، بتوسيع نطاق أعمال فرق النظافة الشاملة للاستفادة من النتائج في جميع المواقع وتقديم خدمة أفضل للأحياء السكنية والضواحي والتجمعات السكنية بأنحاء المدينة.

وشملت فرق النظافة أكثر من 70 حيا في الطائف وتواصل أعمالها الدورية.

