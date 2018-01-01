حرس الحدود ينقذ عائلة من الغرق بالمنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

كادت عائلة مكونة من ثلاث أفراد أن تتعرض للغرق، أمس الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن تدخل رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية، حال بين غرقهم.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد العتيبي، أن طوارئ حرس الحدود تلقت اتصالا من مواطن يفيد بأنه علق في البحر برفقة زوجته وطفله وقائد الزورق، ولم يستطع العودة بسبب انعدام الرؤية والضباب الكثيف.

وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية والساحلية بقطاع القطيف بالتواصل معه والعثور على القارب وإنقاذ طاقمه.

وأوضح العتيبي أن هاتف طوارئ حرس الحدود تلقى عددا من البلاغات، وتم التجاوب معها في حينه بجهود مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية.

وناشد جميع الصيادين والمتنزهين بضرورة إتباع تعليمات السلامة البحرية والتأكد من ارتداء ستر النجاة تحسبا لأي طوارئ.