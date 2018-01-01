المملكة الثالثة خليجيا من حيث سعر البنزين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت دول الخليج، أسعار البنزين والديزل في مطلع العام الجديد، حيث قررت دول الإمارات وعمان رفع أسعار البنزين والديزل، فيما قررت المملكة أسعار البنزين مع تثبيت أسعار الديزل.

وتصدرت دولة الإمارات كأعلى دولة في أسعار البنزين، فيما جاءت عمان في المرتبة الثانية، بينما حصدت المملكة المرتبة الثالثة من حيث أسعار البنزين.

وأصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بيان بالأسعار الجديدة للبنزين اعتبارا من اليوم الأثنين أول العام الجديد، حيث تم رفع سعر البنزين 91 إلى 1.37 ريال، فيما سجل بنزين 95 إلى 2.04 ريال للتر.