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بالفيديو.. دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها في حفل أسطوري بعقيقتها

بالفيديو.. دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها في حفل أسطوري بعقيقتها
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة لأول مرة عن وجه ابنتها ” غزل الترك ” لأول مرة في حفل أسطوري لتنظيم عقيقة لابنتها .

وشهد الحفل الظهور الأول لوجه غزل ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء ، كما تضمن الحفل العديد من اللقطات الرومانسية التي جمعت بين دنيا وزوجها، حيث قام كل منهما بمساعدة الآخر في تناول الطعام.

في حفل عقيقة ابنة دنيا بطمة

A post shared by لالة لعروسة | Lalla Laarossa (@lalalaarousaa) on

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله ماشاء الله على البنوته😘💕

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يوفقهم وماشاء الله البنوته حلوه بس لاتنسى بنتك الاموره حلا الترك فكل الشعوب الخليجيه يحبون حلا الترك

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