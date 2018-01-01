بالفيديو.. دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها في حفل أسطوري بعقيقتها

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة لأول مرة عن وجه ابنتها ” غزل الترك ” لأول مرة في حفل أسطوري لتنظيم عقيقة لابنتها .

وشهد الحفل الظهور الأول لوجه غزل ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء ، كما تضمن الحفل العديد من اللقطات الرومانسية التي جمعت بين دنيا وزوجها، حيث قام كل منهما بمساعدة الآخر في تناول الطعام.