بالفيديو.. دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها في حفل أسطوري بعقيقتها
كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة لأول مرة عن وجه ابنتها ” غزل الترك ” لأول مرة في حفل أسطوري لتنظيم عقيقة لابنتها .
وشهد الحفل الظهور الأول لوجه غزل ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء ، كما تضمن الحفل العديد من اللقطات الرومانسية التي جمعت بين دنيا وزوجها، حيث قام كل منهما بمساعدة الآخر في تناول الطعام.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله ماشاء الله على البنوته😘💕
ابو داود[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يوفقهم وماشاء الله البنوته حلوه بس لاتنسى بنتك الاموره حلا الترك فكل الشعوب الخليجيه يحبون حلا الترك