بالفيديو.. قطة تقتحم ثلاجة أحد المتاجر الشهيرة بحفر الباطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه قطة قامت باقتحام ثلاجة لحوم بأحد المتاجر الشهيرة بحفر الباطن، الأمر الذي يدل على الإهمال والتقصير الشديد.
وطالبت الجهات المعنية التأكد من صحة الفيديو والتحقيق ومسألة القائمين على المتجر، فأكل القطة من اللحوم المعروضة للبيع للزبائن يتسبب في إلحاق الضرر ونشر الأمراض بين المواطنين .
سعد[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 2 ساعتين
هايبر بندة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه كيف تسللت😁
بنت النور[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر😷
jamalco[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 53 دقيقة
يقطع الجوع الجوع كافر جقلد كراسي الطغاه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24798 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههه ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂