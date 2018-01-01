أمريكا تأذن لإسرائيل بتصفية ” سليماني “

واشنطن(صدى):

صرحت مصادر مطلعة، أن المخابرات الأمريكية أعطت لإسرائيل إذن بتصفية اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت المصادر إن قيادي سابق في الموساد أوضح أن إسرائيل كانت على مقربة من تصفية سليماني قبل 3 سنوات بالقرب من دمشق، لكن الولايات المتحدة، حذرت القيادي الإيراني، وهو ما تسبب في فشلها.

وأكدت أن هناك إجماع على خطورة سليماني من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وتهديده مصالح البلدين في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تتعقبه، وكانت على وشك اغتياله أكثر من مرة.