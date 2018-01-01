بالفيديو.. التحركات السياسية للمملكة في 2017

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يستعرض أبرز التحركات السياسية للمملكة في عام 2017.

وجاءت وقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا، على رأس هذه التحركات، بالإضافة إلى توحيد صفوف المعارضة السورية من خلال اجتماع الرياض.

وقطعت المملكة في 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، وساهمت في إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى، وأيدَت العمليات العسكرية الامريكية على أهداف سورية.

وجاء من ضمن تحركات المملكة السياسية، دحض مزاعم إيران حول استكمال إجراءات التحقيق في اقتحام سفارة المملكة.

كما أقنعت الدبلوماسية السعودية، الدول الداعمة لمشروع القرار الهولندي بشان فتح تحقيق دولي فيما يحدث باليمن، بحسب مشروع قراراها.

كما قامت باستضافة القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأسهمت في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وكذلك استضافة أول اجتماع لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية.

كما فتحت المملكة المنافذ مع دولة العراق، ورفضت بشدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.