مقتل 7 آلاف شخص سنويا بسبب الدواء الخاطئ

واشنطن(صدى):

كشفت نتائج دراسة جديدة من قبل المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة، أن الخط السئ للطبيب المشخص يصعب من مهمة الصيدلي في قراءته، وصرف الدواء الصحيح للمريض.

وأثبتت نتائج الدراسة، معاناة نصف مليون شخص من إصابات سنوية في الولايات المتحدة؛ بسبب الدواء الخاطئ، فيما تسبب الدواء الخاطئ في مقتل ٧ آلاف شخص سنويا حسب نتائج الدراسة ذاتها.