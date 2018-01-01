مقتل 7 آلاف شخص سنويا بسبب الدواء الخاطئ
كشفت نتائج دراسة جديدة من قبل المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة، أن الخط السئ للطبيب المشخص يصعب من مهمة الصيدلي في قراءته، وصرف الدواء الصحيح للمريض.
وأثبتت نتائج الدراسة، معاناة نصف مليون شخص من إصابات سنوية في الولايات المتحدة؛ بسبب الدواء الخاطئ، فيما تسبب الدواء الخاطئ في مقتل ٧ آلاف شخص سنويا حسب نتائج الدراسة ذاتها.
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر ويلطف
بنت النور[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
حرصا اقرو الورقه اللي داخل العلبه لانه بعض الأحيان الدكتور يكون مهوي ويلا الصيدلي انت هنا خليك مصحصح الله يعينا بس واللي بيصير مكتوب من الله وربي الحافظ❤️