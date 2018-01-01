أسرة مراهق تتبرع بأعضاءه عقب وفاته

كانبرا(صدى):

تبرعت أسرة صبي أسترالي يبلغ من العمر 15 عاما بأعضاءه لـ 7 أشخاص ، عقب مصرعه في حادث مروع بالنادي الرياضي في مدينة بريسبان الأسترالية.

وتوفي الصبي عقب سقوط قطع حديدية تصل إلى 98 كيلوغراما على رقبته فبقي تحت الإنعاش الاصطناعي، حتى قررت عائلته إيقاف الإنعاش عنه بعد أن علموا أّنّه لن يتعافى.

وأكدت والدته في تصريحات لصحف استرالية، أنها تشعر بالسعادة لأن ابنها أنقذ حياة العديد من الأشخاص من أعضائه التي تبرع بها.

وعبرت والدته قائلة: ” إنه مدهش وناضج ولطيف. كان يريد التبرع بأعضائه ويساعد الناس. أنا لا أريد أن يعاني أحد ما عاناه ابني “.