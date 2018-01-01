قبل لقاء البحرين.. مدرب عمان يتوقع مباراة صعبة.. ويؤكد: لدينا رغبة للفوز

طلال الغامدي(صدى):

أوضح مدرب منتخب عمان ، الهولندي بيم فيربيك، اليوم الإثنين، أن الفريق يركز الأن على مباراة البحرين فقط دون الانشغال بتحقيق اللقب.

وقال ” فيربيك ” خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب، إنه لا يوجد ضغط على المنتخب من الخارج، مضيفًا أن اللاعبين لديهم رغبة وعزيمة كبيرة لإسعاد عمان والوصول للنهائي.

ولفت إلى أن مباراة غدًا في مواجهة البحرين في دور نصف نهائي بطولة الخليج، ستكون صعبة، متوقعًا أن المباراة ستكون قوية، مشددًا على أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، ويعرفون مكامن القوة والضعف لدى البحرين.