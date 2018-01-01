أنور مالك: حان الوقت لمحاسبة إيران على جرائم 40 عاما من الإرهاب

طهران(صدى):

أكد الكاتب أنور مالك، رئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم إيران، أن الوقت قد حان لمحاسبة ومعاقبة نظام ” الولي الفقيه ” على جرائم ما يقارب 40 عاما من الاستبداد والفساد والإرهاب.

وأشار في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى وجود حوالي 12 مليون إيراني تحت خط الفقر، بالإضافة إلى 1,5 مدمن مخدرات و600 ألف سجين، بسبب سياسات الملالي الذين ينفقون مليارات على حروب ” نجسة ” لتدمير دول المنطقة لصالح كيان صهيوني، وأدت لمقتل ملايين العرب.

وتشهد إيران، مظاهرات عارمة في كافة المدن؛ احتجاجاً على السياساة الحكومية رافعين شعارين يسقط خامنئي، فيما سقط منهم أكثر من 12 قتيلاً.