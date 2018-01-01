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” السلمي ” : روحاني يتبع سياسة تخوين المواطنين للهروب من المسؤولية

” السلمي ” : روحاني يتبع سياسة تخوين المواطنين للهروب من المسؤولية
نايف السالم(صدى):

أشار الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي، للدراسات الإيرانية، اليوم الأثنين،إلى أن النظام الإيراني يسعى إلى شيطنة الانتفاضة الشعبية، واستخدام سياسة تخوين المواطنين.

وقال ” السلمي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” روحاني يتهم السعودية بالوقوف خلف الأحداث في إيران، النظام الايراني يتهرب من المسئولية ويحاول شيطنة الانتفاضة الشعبية وتخوين المواطنين الجياع “.

وتابع: ” سياسة العدو المتربص لن تقنع شخص خرج جائعًا يردد نريد رغيف خبز، عجز كبير ومساعي لاعمال العنف وهذا قد يخيف النخب ولكن ليس الجائع “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم سلط عليهم ..
ورد كيدهم في نحورهم..

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