” السلمي ” : روحاني يتبع سياسة تخوين المواطنين للهروب من المسؤولية

نايف السالم(صدى):

أشار الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي، للدراسات الإيرانية، اليوم الأثنين،إلى أن النظام الإيراني يسعى إلى شيطنة الانتفاضة الشعبية، واستخدام سياسة تخوين المواطنين.

وقال ” السلمي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” روحاني يتهم السعودية بالوقوف خلف الأحداث في إيران، النظام الايراني يتهرب من المسئولية ويحاول شيطنة الانتفاضة الشعبية وتخوين المواطنين الجياع “.

وتابع: ” سياسة العدو المتربص لن تقنع شخص خرج جائعًا يردد نريد رغيف خبز، عجز كبير ومساعي لاعمال العنف وهذا قد يخيف النخب ولكن ليس الجائع “.