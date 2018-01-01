” السلمي ” : روحاني يتبع سياسة تخوين المواطنين للهروب من المسؤولية
أشار الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي، للدراسات الإيرانية، اليوم الأثنين،إلى أن النظام الإيراني يسعى إلى شيطنة الانتفاضة الشعبية، واستخدام سياسة تخوين المواطنين.
وقال ” السلمي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” روحاني يتهم السعودية بالوقوف خلف الأحداث في إيران، النظام الايراني يتهرب من المسئولية ويحاول شيطنة الانتفاضة الشعبية وتخوين المواطنين الجياع “.
وتابع: ” سياسة العدو المتربص لن تقنع شخص خرج جائعًا يردد نريد رغيف خبز، عجز كبير ومساعي لاعمال العنف وهذا قد يخيف النخب ولكن ليس الجائع “.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5973 ] نشر منذ 3 ساعات
ماخاين غيرك انت والشرذمه اللي تتبعك وخاتم في يدك
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم سلط عليهم ..
ورد كيدهم في نحورهم..