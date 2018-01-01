” روحاني ” يستفز المتظاهرين.. ويؤكد: لا أهمية لما يحدث الآن

طهران(صدى):

هاجم الرئيس الإيراني حسن الروحاني، اليوم الأثنين، المتظاهرين المعارضين لسياسته، واصفهم بالمشاغبين، الخارجين عن القانون، محذرهم من رد ” الشعب ” عليهم.

واتهم ” روحاني ” خلال اجتماع مشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران.

كما وصف ما يحدث الان في الشارع الإيراني بأنه لا أهمية له، زاعمًا أن إيران تلعب دورا إيجابيا لأجل السلام في سوريا واستقرار العراق ولبنان والدفاع عن المظلومين.