” روحاني ” يستفز المتظاهرين.. ويؤكد: لا أهمية لما يحدث الآن
هاجم الرئيس الإيراني حسن الروحاني، اليوم الأثنين، المتظاهرين المعارضين لسياسته، واصفهم بالمشاغبين، الخارجين عن القانون، محذرهم من رد ” الشعب ” عليهم.
واتهم ” روحاني ” خلال اجتماع مشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران.
كما وصف ما يحدث الان في الشارع الإيراني بأنه لا أهمية له، زاعمًا أن إيران تلعب دورا إيجابيا لأجل السلام في سوريا واستقرار العراق ولبنان والدفاع عن المظلومين.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 3 ساعات
المظلوم هو الشعب الايراني البسيط من سياساتكم العفنة
والمثيرة للفتن والحروب في الدول الاسلامية
رااايق[ عدد التعليقات: 3275 ] نشر منذ 3 ساعات
محذرهم من رد ” الشعب ” عليهم !!!!!!!!**
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واللي طالع في الأحتجاجات مين ؟!!!! *
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ياااا أنت واحد ثور أو أنت تستثور * يعني ( سور أو أنتي تستسورين ) أنتي واحد نفر حق واحد بقر ههههههههههه