غرفة الشرقية تطلق البوابة الإلكترونية لمشتركيها

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت غرفة الشرقية اليوم، (بوابة الخدمات الالكترونية)، التي تتضمن 34 خدمة مباشرة لمشتركي الغرفة .

وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل, أن البوابة الإلكترونية تتيح للمشتركين العديد من الخدمات التي يأتي من أبرزها المصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات, وخدمة طباعة الوثائق، وطلبات تفعيل خطابات الزيارة الصادرة من وزارة الخارجية ، و طلبات الاستقدام الموجهة لوزارة الداخلية ، و خدمات إعادة التصدير وغيرها من الخدمات.

وأفاد أن إطلاق البوابة الالكترونية يأتي منسجماً مع حالة التطور التي تشهدها الغرفة , مشيراً إلى أن الغرفة تجري عملية استبيان مرة كل سنتين، وذلك لقياس مدى رضا المشتركين عن الخدمات التي تقدمها الغرفة , منوهاً بأن الغرفة حصلت على شهادة ( آيزو10002 ) المتعلقة بشكاوي العملاء .