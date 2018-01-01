بعد استخدام الرصاص الحي.. ” رجوي ” تطالب الأمم المتحدة بإدانة نظام ” الملالي “

طهران(صدى):

طالبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف أعمال القتل في إيران من قبل النظام الحاكم.

كما ناشدت ” رجوي ” الأمم المتحدة بإدانة أعمال قتل وقمع المواطنين الإيرانيين السلميين التي يقوم بها نظام ” الملالي “، في مدن إيذه وتويسركان ودورود.

ووجهت ” رجوي ” في تغريدة على ” تويتر ” رسالة إلى جميع دول العالم باشتراط علاقتها مع النظام الحاكم في إيران، قائله ” أدعو جميع دول العالم إلى اشتراط علاقاتها مع النظام الحاكم في إيران بوقف قمع المتظاهرين ورفع القيود على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي “.

يُذكر أن الشرطة الإيرانية تستهدف المتظاهرين السلميين في مدن وشوارع إيران بالرصاص الحي والمياه الساخنة لتفريقهم، على خلفية احتجاجاتهم عن السياسية الخارجية لإيران وسوء الأحوال الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.